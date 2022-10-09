Майже 500 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав втрати росіян за добу

За даними на ранок неділі, 9 жовтня, українські військові ліквідували за добу 440 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 500 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міноборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:

Як повідомлялося, у неділю, 9 жовтня, Росія випустила 12 ракет по Запоріжжю. Загинули 12 людей. Поранено 49 людей, з них 6 дітей.

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