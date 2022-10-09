Стало известно, сколько территории освободили ВСУ в Херсонской области

Украинские военные освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день уже с начала активных действий высвобождено более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении. Это продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе "сюрпризы", которые покинули оккупанты", - рассказала она.