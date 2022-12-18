Стало відомо, скільки справ щодо війни порушила поліція з 24 лютого

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції відкрили вже майже 50 тисяч справ за фактами вчинення воєнних злочинів на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
На сьогодні, 18 грудня, за фактом злочинів, вчинених під час повномасштабного вторгнення в Україну військовими Російської Федерації та їх пособниками, в Нацполіції відкрито вже 49 592 справи.
Зокрема:
В поліції додали, що з 24 лютого було зареєстровано 23 538 злочини проти дітей:
Крім того, Нацполіція на деокупованих територіях виявила 48 місць "несвободи та катування", де росіяни незаконно утримували громадян України.
Нагадаємо, правоохоронців, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Нацполіції. Тих, хто зміг вийти з окупації ретельно перевірили з використанням поліграфа.
Раніше ми писали, що Національна поліція України викрила російський фейк про "пожежу" в одному з "Пунктів незламності" у Києві.
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