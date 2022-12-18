Стало відомо, скільки справ щодо війни порушила поліція з 24 лютого

На сьогодні, 18 грудня, за фактом злочинів, вчинених під час повномасштабного вторгнення в Україну військовими Російської Федерації та їх пособниками, в Нацполіції відкрито вже 49 592 справи.

Зокрема:

38 055 – за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни)

9142 – за ст. 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

2207 – за ст. 111-1 ККУ (Колабораційна діяльність)

103 – за ст. 111 ККУ (Державна зрада)

37 – за ст. 113 ККУ (Диверсія).

В поліції додали, що з 24 лютого було зареєстровано 23 538 злочини проти дітей:

450 дітей загинули;

863 дитини поранено;

331 дитини зникли безвісти;

8281 дитину нині розшукано

13 613 дітей було примусово депортовано до РФ, з них 121 вдалось повернути.

Крім того, Нацполіція на деокупованих територіях виявила 48 місць "несвободи та катування", де росіяни незаконно утримували громадян України.