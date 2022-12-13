Поліція викрила російський фейк про "пожежу" у київському "Пункті незламності" (фото)
Національна поліція України викрила російський фейк про "пожежу" в одному з "Пунктів незламності" у Києві. Ця інформація вчора активно поширювалася мережею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції.
Так, увечері 12 грудня під час моніторингу новин у мережі поліцейські виявили відео пожежі, де зазначається, що у Києві "горить Пункт незламності". Інформація швидко розповсюдилася в українському інформаційному полі, у тому числі у місцевих Telegram-каналах.
"Співробітники чергової частини та управління кримінального аналізу поліції Києва ретельно проаналізували та перевірили цю інформацію. У результаті перевірки встановили, що відео знято на території Росії. Ймовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України", - наголошують правоохоронці.
Фото: кадри з відео, на якому нібито знято пожежу у київському "Пункті незламності" (facebook.com/UA.National.Police)
У столичній поліції запевнили, що в жодному пункті обігріву пожежі не було.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про нібито падіння якості водопровідної води в Україні, користування якою може призвести до епідемій.
Крім того, росіяни розповсюджують фейки про те, що Україна нібито призначає грошову винагороду за знищення солдатів РФ.
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