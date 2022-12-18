Стало известно, сколько дел касательно войны возбудила полиция с 24 февраля

На сегодняшний день, 18 декабря, по факту преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения в Украину военными Российской Федерации и их пособниками, в Нацполиции возбуждено уже 49 592 дела.

В частности:

38 055 – по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны)

9142 – по ст. 110 УКУ (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)

2207 – по ст. 111-1 УКУ (Колаборационная деятельность)

103 – по ст. 111 УКУ (Государственная измена)

37 – по ст. 113 УК (Диверсия).

В полиции добавили, что с 24 февраля было зарегистрировано 23 538 преступлений против детей:

450 детей погибли;

863 ребенка ранены;

331 ребенка пропали без вести;

8281 ребенок в настоящее время разыскан

13613 детей были принудительно депортированы в РФ, из них 121 удалось вернуть.

Кроме того, Нацполиция на деоккупированных территориях обнаружила 48 мест "несвободы и пыток", где россияне незаконно удерживали граждан Украины.