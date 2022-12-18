Стало известно, сколько дел касательно войны возбудила полиция с 24 февраля

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции открыли уже около 50 тысяч дел по фактам совершения военных преступлений на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .
На сегодняшний день, 18 декабря, по факту преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения в Украину военными Российской Федерации и их пособниками, в Нацполиции возбуждено уже 49 592 дела.
В частности:
В полиции добавили, что с 24 февраля было зарегистрировано 23 538 преступлений против детей:
Кроме того, Нацполиция на деоккупированных территориях обнаружила 48 мест "несвободы и пыток", где россияне незаконно удерживали граждан Украины.
Напомним, правоохранителей, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, уволили из Нацполиции. Тех, кто смог выйти из оккупации, тщательно проверили с использованием полиграфа.
Ранее мы писали, что Национальная полиция Украины разоблачила российский фейк о "пожаре" в одном из "Пунктов несокрушимости" в Киеве.
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