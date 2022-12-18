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Стало відомо, скільки справ щодо війни порушила поліція з 24 лютого

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Україна, Неділя 18 грудня 2022 18:11
Стало відомо, скільки справ щодо війни порушила поліція з 24 лютого Фото: Стало відомо, скільки справ щодо війни порушила поліція з 24 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції відкрили вже майже 50 тисяч справ за фактами вчинення воєнних злочинів на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

На сьогодні, 18 грудня, за фактом злочинів, вчинених під час повномасштабного вторгнення в Україну військовими Російської Федерації та їх пособниками, в Нацполіції відкрито вже 49 592 справи.

Зокрема:

  • 38 055 – за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни)
  • 9142 – за ст. 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • 2207 – за ст. 111-1 ККУ (Колабораційна діяльність)
  • 103 – за ст. 111 ККУ (Державна зрада)
  • 37 – за ст. 113 ККУ (Диверсія).

В поліції додали, що з 24 лютого було зареєстровано 23 538 злочини проти дітей:

  • 450 дітей загинули;
  • 863 дитини поранено;
  • 331 дитини зникли безвісти;
  • 8281 дитину нині розшукано
  • 13 613 дітей було примусово депортовано до РФ, з них 121 вдалось повернути.

Крім того, Нацполіція на деокупованих територіях виявила 48 місць "несвободи та катування", де росіяни незаконно утримували громадян України.

Нагадаємо, правоохоронців, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Нацполіції. Тих, хто зміг вийти з окупації ретельно перевірили з використанням поліграфа.

Раніше ми писали, що Національна поліція України викрила російський фейк про "пожежу" в одному з "Пунктів незламності" у Києві.

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