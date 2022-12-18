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Стало известно, сколько дел касательно войны возбудила полиция с 24 февраля

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Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 18:11
Стало известно, сколько дел касательно войны возбудила полиция с 24 февраля Фото: Стало известно, сколько дел по войне возбудила полиция с 24 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции открыли уже около 50 тысяч дел по фактам совершения военных преступлений на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

На сегодняшний день, 18 декабря, по факту преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения в Украину военными Российской Федерации и их пособниками, в Нацполиции возбуждено уже 49 592 дела.

В частности:

  • 38 055 – по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны)
  • 9142 – по ст. 110 УКУ (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
  • 2207 – по ст. 111-1 УКУ (Колаборационная деятельность)
  • 103 – по ст. 111 УКУ (Государственная измена)
  • 37 – по ст. 113 УК (Диверсия).

В полиции добавили, что с 24 февраля было зарегистрировано 23 538 преступлений против детей:

  • 450 детей погибли;
  • 863 ребенка ранены;
  • 331 ребенка пропали без вести;
  • 8281 ребенок в настоящее время разыскан
  • 13613 детей были принудительно депортированы в РФ, из них 121 удалось вернуть.

Кроме того, Нацполиция на деоккупированных территориях обнаружила 48 мест "несвободы и пыток", где россияне незаконно удерживали граждан Украины.

Напомним, правоохранителей, которые после приказа руководства не выехали с оккупированных территорий, уволили из Нацполиции. Тех, кто смог выйти из оккупации, тщательно проверили с использованием полиграфа.

Ранее мы писали, что Национальная полиция Украины разоблачила российский фейк о "пожаре" в одном из "Пунктов несокрушимости" в Киеве.

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