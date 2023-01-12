Стало відомо, скільки спортивних об’єктів знищено російськими агресорами

За даними Гутцайта, через воєнну агресію Росії на території України постраждали вже 320 спортивних об'єктів, 87 з них - зруйновані повністю або частково. Розмір втрат досягає понад 250 млн доларів. Стало відомо про суттєві та масові руйнування спортивної інфраструктури у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

"Наприклад, у Миколаївській області в 11 селах Первомайської об'єднаної територіальної громади усі спортивні зали, у тому числі комплекс культури та спорту, фактично у непридатному стані.

Новий біль - це зруйнована інфраструктура Херсона. За попередньою інформацією, у містах та селах області зруйновано та пошкоджено 24 об'єкти спортивної інфраструктури, 21 з яких - за останні кілька тижнів", - наводить приклади міністр.

Гутцайт підкреслює, що так зване "різдвяне перемир'я" на російський манер - це нові руйнування спортивної інфраструктури.

"Кадри пожежі з льодової арени "Альтаїр" у Дружківці Донецької області внаслідок прямого влучення ракети окупантів бачив, мабуть, увесь світ. Перших руйнувань арена зазнала ще 16 травня минулого року. Вже з того часу її не можна було використовувати за призначенням. Але кілька місяців вона служила як гуманітарний штаб для цивільного населення, і час від часу зазнавала нових ушкоджень. Після останнього її навряд чи вдасться відновити", - уточнив Гутцайт.

При цьому президент НОК зауважує, що завдяки роботі українських ППО без істотних руйнувань у період новорічних свят обійшлося у столиці, яка кілька разів страждала від цілеспрямованих обстрілів.

"Напередодні Нового року лише уламки ракети впали на стадіон "Темп", а в останній день 2022-го отримали пошкодження корпуси та спорткомплекс КНУ імені Тараса Шевченка", - розповідає він.

Загалом найбільше спортивних об'єктів зруйновано у таких областях:

Луганській - 89;

Донецькій - 61;

Харківській - 46;

Миколаївській - 27;

Херсонській - 24;

Київській - 21;

Дніпропетровській - 15;

Чернігівській - 12;

Сумській - 11.

"Ворог знищує наші спортивні комплекси, стадіони та палаци, але не знищить український спорт та силу духу. Після Перемоги ми все відновимо та відбудуємо. Проте весь світ має знати, що відбувається в Україні", - констатував Гутцайт.