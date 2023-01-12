Стало відомо, скільки спортивних об’єктів знищено російськими агресорами

У Міністерстві молоді і спорту України повідомили, скільки спортивних об'єктів зруйнували і пошкодили окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра молоді та спорту України і президента НОК України Вадима Гутцайта.
За даними Гутцайта, через воєнну агресію Росії на території України постраждали вже 320 спортивних об'єктів, 87 з них - зруйновані повністю або частково. Розмір втрат досягає понад 250 млн доларів. Стало відомо про суттєві та масові руйнування спортивної інфраструктури у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській областях.
"Наприклад, у Миколаївській області в 11 селах Первомайської об'єднаної територіальної громади усі спортивні зали, у тому числі комплекс культури та спорту, фактично у непридатному стані.
Новий біль - це зруйнована інфраструктура Херсона. За попередньою інформацією, у містах та селах області зруйновано та пошкоджено 24 об'єкти спортивної інфраструктури, 21 з яких - за останні кілька тижнів", - наводить приклади міністр.
Гутцайт підкреслює, що так зване "різдвяне перемир'я" на російський манер - це нові руйнування спортивної інфраструктури.
"Кадри пожежі з льодової арени "Альтаїр" у Дружківці Донецької області внаслідок прямого влучення ракети окупантів бачив, мабуть, увесь світ. Перших руйнувань арена зазнала ще 16 травня минулого року. Вже з того часу її не можна було використовувати за призначенням. Але кілька місяців вона служила як гуманітарний штаб для цивільного населення, і час від часу зазнавала нових ушкоджень. Після останнього її навряд чи вдасться відновити", - уточнив Гутцайт.
При цьому президент НОК зауважує, що завдяки роботі українських ППО без істотних руйнувань у період новорічних свят обійшлося у столиці, яка кілька разів страждала від цілеспрямованих обстрілів.
"Напередодні Нового року лише уламки ракети впали на стадіон "Темп", а в останній день 2022-го отримали пошкодження корпуси та спорткомплекс КНУ імені Тараса Шевченка", - розповідає він.
Загалом найбільше спортивних об'єктів зруйновано у таких областях:
"Ворог знищує наші спортивні комплекси, стадіони та палаци, але не знищить український спорт та силу духу. Після Перемоги ми все відновимо та відбудуємо. Проте весь світ має знати, що відбувається в Україні", - констатував Гутцайт.
Влітку торік РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення щодо організації і проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану.
Нагадаємо також, що українські спортсмени можуть бойкотувати міжнародні змагання, якщо туди будуть допущені представники Росії та Білорусі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.