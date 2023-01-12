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Стало известно, сколько спортивных объектов уничтожено российскими агрессорами

Фото: от вражеских обстрелов пострадали стадионы, спортзалы, ледовые арены, бассейны (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Министерстве молодежи и спорта Украины сообщили, сколько спортивных объектов разрушили и повредили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра молодежи и спорта Украины и президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

По данным Гутцайта, из-за военной агрессии России на территории Украины пострадали уже 320 спортивных объектов, 87 из них - разрушены полностью или частично. Размер потерь достигает более 250 млн долларов. Стало известно о существенных и массовых разрушениях спортивной инфраструктуры в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Николаевской областях.

"Например, в Николаевской области в 11 селах Первомайского объединенной территориальной общины все спортивные залы, в том числе комплекс культуры и спорта, фактически в непригодном состоянии.

Новая боль - это разрушенная инфраструктура Херсона. По предварительной информации, в городах и селах области разрушены и повреждены 24 объекта спортивной инфраструктуры, 21 из которых - за последние несколько недель", - приводит примеры министр.

Гутцайт подчеркивает, что так называемое "рождественское перемирие" на российский манер - это новые разрушения спортивной инфраструктуры.

"Кадры пожара с ледовой арены "Альтаир" в Дружковке Донецкой области в результате прямого попадания ракеты оккупантов видел, пожалуй, весь мир. Первые разрушения арена потерпела еще 16 мая прошлого года. Уже с тех пор ее нельзя было использовать по назначению. Но несколько месяцев она служила как гуманитарный штаб для гражданского населения, и время от времени получала новые повреждения. После последнего ее вряд ли удастся восстановить", - уточнил Гутцайт.

При этом президент НОК отмечает, что благодаря работе украинских ПВО без существенных разрушений в период новогодних праздников обошлось в столице, несколько раз страдавшей от целенаправленных обстрелов.

"В канун Нового года лишь обломки ракеты упали на стадион "Темп", а в последний день 2022-го получили повреждения корпуса и спорткомплекс КНУ имени Тараса Шевченко", - рассказывает он.

В целом больше всего спортивных объектов разрушено в следующих областях:

  • Луганской - 89;
  • Донецкой - 61;
  • Харьковской - 46;
  • Николаевской - 27;
  • Херсонской - 24;
  • Киевской - 21;
  • Днепропетровской - 15;
  • Черниговской - 12;
  • Сумской - 11.

"Враг уничтожает наши спортивные комплексы, стадионы и дворцы, но не уничтожит украинский спорт и силу духа. После Победы мы все восстановим и отстроим. Однако весь мир должен знать, что происходит в Украине", - констатировал Гутцайт.

Летом прошлого года РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров Украины принял протокольное решение по организации и проведению спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения.

Напомним, что украинские спортсмены могут бойкотировать международные соревнования, если туда будут допущены представители России и Беларуси.

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