Кабмин поручил возобновить спортивные соревнования в Украине: есть условие

Протокольное решение по организации и проведению спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения накануне принял Кабинет министров.

Об этом объявило Минмолодежьспорта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства .

Министр Вадим Гутцайт заявил о старте подготовки к новому спортивному сезону. Возглавляемое им министерство будет работать над организацией соревнований в координации с рядом ведомств – Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС и местными военными администрациями.

"Украинская Премьер-Лига и другие национальные чемпионаты возвращаются в Украину. Кабмин поручил возобновить организацию и проведение спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения. Из соображений безопасности команды будут играть без зрителей", – объяснил Гутцайт.

В конце мая Минмолодежьспорта уже разрешило проводить всеукраинские турниры в отдельных регионах без зрителей. Главным мотивом возобновления соревнований стала качественная подготовка украинских спортсменов к крупным международным соревнованиям.

Все спортивные турниры отменили в феврале из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Чемпионаты по командным видам спорта были вынуждены досрочно завершить соревнования без определения чемпионов и призеров.