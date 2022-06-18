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Кабмин поручил возобновить спортивные соревнования в Украине: есть условие

Новина українською →
Киев, Суббота 18 июня 2022 09:57
Кабмин поручил возобновить спортивные соревнования в Украине: есть условие Фото: Классическое футбольное дерби между "Динамо" и "Шахтером" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Протокольное решение по организации и проведению спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения накануне принял Кабинет министров.

Об этом объявило Минмолодежьспорта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Министр Вадим Гутцайт заявил о старте подготовки к новому спортивному сезону. Возглавляемое им министерство будет работать над организацией соревнований в координации с рядом ведомств – Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС и местными военными администрациями.

"Украинская Премьер-Лига и другие национальные чемпионаты возвращаются в Украину. Кабмин поручил возобновить организацию и проведение спортивных соревнований в Украине в условиях военного положения. Из соображений безопасности команды будут играть без зрителей", – объяснил Гутцайт.

В конце мая Минмолодежьспорта уже разрешило проводить всеукраинские турниры в отдельных регионах без зрителей. Главным мотивом возобновления соревнований стала качественная подготовка украинских спортсменов к крупным международным соревнованиям.

Все спортивные турниры отменили в феврале из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Чемпионаты по командным видам спорта были вынуждены досрочно завершить соревнования без определения чемпионов и призеров.

Напомним, что киевское "Динамо" вышло из отпуска и начало подготовку к новому сезону.

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Кабинет Министров Украины УПЛ Министерство молодежи и спорта
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