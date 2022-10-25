Стало відомо, скільки ракет росіяни щоденно випускають по Миколаєву

"З 8 місяців повномасштабного вторгнення Росії Миколаїв не обстрілювали лише 41 день. В середньому ворог направляє на наше місто 8 ракет за день", - заявив Сєнкевич.

За словами міського голови, є випадок, коли за одну добу прилетіло 38 ракет.

"На сьогодні в місті загинуло 148 цивільних осіб, серед них - двоє дітей. Зафіксовано також біля 800 важкопоранених, які проходили лікування в медичних закладах", - пояснив Сєнкевич.

Також міська влада проінформувала, що миколаївцям, чиє майно постраждало від обстрілів, надається допомога. Департамент ЖКГ займається відновленням багатоповерхівок, а адміністрації районів видають матеріали, як, наприклад, шифер ОСБ-плити, плівка. Це використовують для ремонту покрівель та закриття віконних прорізів.