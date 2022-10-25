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Стало відомо, скільки ракет росіяни щоденно випускають по Миколаєву

Фото: Стало відомо, скільки ракет росіяни щоденно випускають по Миколаєву (t.me/mykolaivrada)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти щоденно завдають ударів по місту Миколаїв та випускають в середньому по 8 ракет за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, яку приводить Миколаївська міська рада.

"З 8 місяців повномасштабного вторгнення Росії Миколаїв не обстрілювали лише 41 день. В середньому ворог направляє на наше місто 8 ракет за день", - заявив Сєнкевич.

За словами міського голови, є випадок, коли за одну добу прилетіло 38 ракет.

"На сьогодні в місті загинуло 148 цивільних осіб, серед них - двоє дітей. Зафіксовано також біля 800 важкопоранених, які проходили лікування в медичних закладах", - пояснив Сєнкевич.

Також міська влада проінформувала, що миколаївцям, чиє майно постраждало від обстрілів, надається допомога. Департамент ЖКГ займається відновленням багатоповерхівок, а адміністрації районів видають матеріали, як, наприклад, шифер ОСБ-плити, плівка. Це використовують для ремонту покрівель та закриття віконних прорізів.

Нагадаємо, що окупанти цілеспрямовано знищили водопровід у Миколаївській області.

Раніше ми писали, що 24 жовтня у Миколаєві сталася аварія на водопровідній мережі .

Також зазначимо, що російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Так, внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії 22 жовтня – майже півтора мільйона українських абонентів залишилися без світла .

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