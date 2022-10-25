RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, сколько ракет россияне ежедневно выпускают по Николаеву

Фото: Стало известно, сколько ракет россияне ежедневно выпускают по Николаеву (t.me/mykolaivrada)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по городу Николаев и выпускают в среднем по 8 ракет в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Николаевского городского головы Александра Сенкевича, которое приводит Николаевский городской совет.

"С 8 месяцев полномасштабного вторжения России Николаев не обстреливал только 41 день. В среднем враг направляет на наш город 8 ракет в день", - заявил Сенкевич.

По словам городского головы, есть случай, когда за сутки прилетело 38 ракет.

"На сегодняшний день в городе погибли 148 гражданских лиц, среди них - двое детей. Зафиксировано также около 800 тяжелораненых, которые проходили лечение в медицинских учреждениях", - пояснил Сенкевич.

Также городские власти проинформировали, что николаевцам, чье имущество пострадало от обстрелов, оказывается помощь. Департамент ЖКХ занимается восстановлением многоэтажек, а администрации районов выдают материалы, как, например, шифер ОСБ-плиты, пленка. Это используют для ремонта кровель и закрытия оконных проемов.

Напомним, что оккупанты целенаправленно уничтожили водопровод в Николаевской области.

Ранее мы писали, что 24 октября в Николаеве произошла авария на водопроводной сети.

Также отметим, что российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры. Так, в результате массированного ракетного обстрела России 22 октября - почти полтора миллиона украинских абонентов остались без света .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна в Украине