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Частина Миколаєва залишилася без води: коли з'явиться

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Миколаїв, Понеділок 24 жовтня 2022 15:50
Частина Миколаєва залишилася без води: коли з'явиться Фото: частина Миколаєва залишилася без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві сьогодні, 24 жовтня, сталась аварія на водопровідній мережі. Станом на 15.00 частина міста тимчасово залишається без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКП "Миколаївводоканал".

Водопостачання припинено за такими адресами:

  • вулиця Рибна, від вулиці Металургів до вулиці Торгова;
  • вулиця Торгова, від вулиці Рибної до проспекту Богоявленського;
  • проспект Богоявленський, від вулиці Торгова до вулиці Металургів;
  • вулиця Металургів, від проспекту Богоявленського до вулиці Рибної.

У прес-службі МКП "Миколаївводоканал" повідомили, що відновити водопостачання мають намір орієнтовно завтра, 25 жовтня, до 20:00.

Раніше ми писали, що в Миколаєві планують облаштувати 34 безпечні зупинки . Рішення було прийнято комітетом Миколаївської міськради та даними системи "Прозорро".

Також повідомлялося, що мешканців Миколаєва закликали запастися водою та їжею на випадок відключення світла. Аварійні бригади та комунальники працюють над відновленням комунікацій цілодобово, проте потрібно бути готовими до будь-яких подій.

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Миколаїв Водопостачання
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