Частина Миколаєва залишилася без води: коли з'явиться

У Миколаєві сьогодні, 24 жовтня, сталась аварія на водопровідній мережі. Станом на 15.00 частина міста тимчасово залишається без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МКП "Миколаївводоканал".

У прес-службі МКП "Миколаївводоканал" повідомили, що відновити водопостачання мають намір орієнтовно завтра, 25 жовтня, до 20:00.

Раніше ми писали, що в Миколаєві планують облаштувати 34 безпечні зупинки . Рішення було прийнято комітетом Миколаївської міськради та даними системи "Прозорро".

Також повідомлялося, що мешканців Миколаєва закликали запастися водою та їжею на випадок відключення світла. Аварійні бригади та комунальники працюють над відновленням комунікацій цілодобово, проте потрібно бути готовими до будь-яких подій.

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