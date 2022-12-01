Стало відомо, скільки приватних будинків у Маріуполі повністю зруйнувала РФ

Під час облоги Маріуполя, російські військові знищили понад 11 тисяч приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
"Тепер окупанти розповідають про "відновлення життя". Але люди кажуть інше - вони виживають. Мешканці пишуть запити та скарги, так звані комісії видають акти. Але після цього повна тиша. Ніхто не допомагає у відновленні житла. Люди самостійно чимось забивають вікна, але у багатьох пробитий дах і відремонтувати його самотужки неможливо", - йдеться у повідомленні.
Міська рада повідомляє, що росіяни знищили понад 11 тисяч приватних будинків.
Понад 38 тисяч мають різні ушкодження.
Окупаційна "влада" не видає місцевим мешканцям вугілля, а опалення у місті немає.
Нагадаємо, що уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські загарбники почали видаляти на картах "Яндекс" будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.
У селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання мешканців міста продовжує розширюватись. Там виник ще один новий сектор.
Також у Маріуполі російські загарбники складають списки нерухомого майна, мешканці якого залишили місто через окупацію та руйнування.
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