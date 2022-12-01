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Стало известно, сколько частных домов в Мариуполе полностью разрушила РФ

Фото: Стало известно, сколько частных домов в Мариуполе полностью разрушила РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время осады Мариуполя российские военные уничтожили более 11 тысяч частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Теперь оккупанты рассказывают о "восстановлении жизни". Но люди говорят другое - они выживают. Жители пишут запросы и жалобы, так называемые комиссии издают акты. Но после этого полная тишина. Никто не помогает в восстановлении жилья. Люди самостоятельно чем-то забивают окна, но у многих пробита крыша и отремонтировать ее самостоятельно невозможно", - говорится в сообщении.

Городской совет сообщает, что россияне уничтожили более 11 тысяч частных домов.
Более 38 тысяч имеют разные повреждения.

Оккупационная "власть" не выдает местным жителям уголь, а отопления в городе нет.

Напомним, что уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские захватчики начали удалять на картах "Яндекс" здания, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.

В поселке Старый Крым под Мариуполем место массового захоронения жителей города продолжает расширяться. Там появился еще один новый сектор.

Также в Мариуполе российские захватчики составляют списки недвижимого имущества, жители которого покинули город из-за оккупации и разрушения.

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