Стало відомо, скільки катівень окупантів виявила поліція на звільнених територіях

"На сьогодні кількість вказаних місць, виявлених на території деокупованих районів, збільшилась до 49", - заявив Сергєєв.

За його словами, 25 катівень виявили у Харківській області. Правоохоронці не лише документують злочини росіян, але і притягують до відповідальності осіб, які організовували такі місця та були безпосередньо причетні до катувань.

"Поліцейські ідентифікували 17 катів, які входили до двох терористичних організацій "МГБ" так званої "ДНР" та Калинівської виправної колонії № 27", - пояснив Сергєєв.

Він додав, що це представники місцевого криміналітету або колишні працівники правоохоронних органів. Кати викрадали українців, які не визнавали так званої "ДНР" та змушували зізнатись у шпигунстві та інших надуманих "злочинах".