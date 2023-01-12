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Стало відомо, скільки катівень окупантів виявила поліція на звільнених територіях

Фото: Стало відомо, скільки катівень окупантів виявила поліція на деокупованих територіях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці змогли виявити 49 катівень росіян на деокупованих територіях України. Також їм вдалося ідентифікувати 17 катів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексія Сергєєва.

"На сьогодні кількість вказаних місць, виявлених на території деокупованих районів, збільшилась до 49", - заявив Сергєєв.

За його словами, 25 катівень виявили у Харківській області. Правоохоронці не лише документують злочини росіян, але і притягують до відповідальності осіб, які організовували такі місця та були безпосередньо причетні до катувань.

"Поліцейські ідентифікували 17 катів, які входили до двох терористичних організацій "МГБ" так званої "ДНР" та Калинівської виправної колонії № 27", - пояснив Сергєєв.

Він додав, що це представники місцевого криміналітету або колишні працівники правоохоронних органів. Кати викрадали українців, які не визнавали так званої "ДНР" та змушували зізнатись у шпигунстві та інших надуманих "злочинах".

Нагадаємо, що українцям показали катівню, яку влаштували російські військові під час окупації міста Ізюм Харківської області. Там вони вибивали з людей свідчення та знімали це на камеру.

У звільненій Козачій Лопані Харківської області виявили ще дві катівні, які влаштували російські окупанти. Вони розташовані у підвалах вокзалу та магазину.

Поліція виявила в'язницю у деокупованому Вовчанську (Харківська область), де російські військові катували цивільних. Росіяни утримували людей у нелюдських умовах.

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