На вокзалі та в магазині. У Козачій Лопані виявили ще дві катівні

У звільненій Козачій Лопані Харківської області виявили ще дві катівні, які влаштували російські окупанти. Вони розташовані у підвалах вокзалу та магазину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Facebook .

Сьогодні прокурорі і правоохоронці провели огляд двох підвальних приміщень у Козачій Лопані, де загарбники катували цивільних під час окупації.

"Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю", - сказано в повідомленні.

Наразі встановлюються потерпілі, а правоохоронці збирають доказову база для встановлення правосуддя над окупантами.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК).