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На вокзалі та в магазині. У Козачій Лопані виявили ще дві катівні

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Харківська область, Вівторок 20 вересня 2022 17:48
На вокзалі та в магазині. У Козачій Лопані виявили ще дві катівні Фото: в Козачій Лопані виявили ще дві катівні, які влаштували окупанти (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У звільненій Козачій Лопані Харківської області виявили ще дві катівні, які влаштували російські окупанти. Вони розташовані у підвалах вокзалу та магазину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Facebook.

Сьогодні прокурорі і правоохоронці провели огляд двох підвальних приміщень у Козачій Лопані, де загарбники катували цивільних під час окупації.

"Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю", - сказано в повідомленні.

Наразі встановлюються потерпілі, а правоохоронці збирають доказову база для встановлення правосуддя над окупантами.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК).

Нагадаємо, раніше правоохоронці знайшли катівню, які облаштувалуи у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань".

Окрім того, у в'язниці в Куп'янську окупанти утримували по 400 людей в камерах, які були розраховані на 140 осіб.

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