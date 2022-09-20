На вокзалі та в магазині. У Козачій Лопані виявили ще дві катівні
У звільненій Козачій Лопані Харківської області виявили ще дві катівні, які влаштували російські окупанти. Вони розташовані у підвалах вокзалу та магазину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Facebook.
Сьогодні прокурорі і правоохоронці провели огляд двох підвальних приміщень у Козачій Лопані, де загарбники катували цивільних під час окупації.
"Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю", - сказано в повідомленні.
Наразі встановлюються потерпілі, а правоохоронці збирають доказову база для встановлення правосуддя над окупантами.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК).
Нагадаємо, раніше правоохоронці знайшли катівню, які облаштувалуи у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань".
Окрім того, у в'язниці в Куп'янську окупанти утримували по 400 людей в камерах, які були розраховані на 140 осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.