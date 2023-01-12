Стало известно, сколько пыточных оккупантов обнаружила полиция на освобожденных территориях

"На сегодняшний день количество указанных мест, обнаруженных на территории деоккупированных районов, увеличилось до 49", - заявил Сергеев.

По его словам, 25 пыточных обнаружили в Харьковской области. Правоохранители не только документируют преступления россиян, но и привлекают к ответственности лиц, которые организовывали такие места и были непосредственно причастны к пыткам.

"Полицейские идентифицировали 17 палачей, входивших в две террористические организации "МГБ" так называемой "ДНР" и Калиновской исправительной колонии № 27", - пояснил Сергеев.

Он добавил, что это представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Палачи похищали украинцев, которые не признавали так называемой "ДНР" и заставляли признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях".