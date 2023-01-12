Стало известно, сколько пыточных оккупантов обнаружила полиция на освобожденных территориях

Правоохранители смогли выявить 49 пыточных россиян на деоккупированных территориях Украины. Также им удалось идентифицировать 17 палачей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Алексея Сергеева.
"На сегодняшний день количество указанных мест, обнаруженных на территории деоккупированных районов, увеличилось до 49", - заявил Сергеев.
По его словам, 25 пыточных обнаружили в Харьковской области. Правоохранители не только документируют преступления россиян, но и привлекают к ответственности лиц, которые организовывали такие места и были непосредственно причастны к пыткам.
"Полицейские идентифицировали 17 палачей, входивших в две террористические организации "МГБ" так называемой "ДНР" и Калиновской исправительной колонии № 27", - пояснил Сергеев.
Он добавил, что это представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Палачи похищали украинцев, которые не признавали так называемой "ДНР" и заставляли признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях".
Напомним, что украинцам показали застенку, которую устроили российские военные во время оккупации города Изюм Харьковской области. Там они выбивали из людей показания и снимали это на камеру.
В освобожденной Казачьей Лопане Харьковской области обнаружили еще две застенки, которые устроили российские оккупанты. Они находятся в подвалах вокзала и магазина.
Полиция обнаружила тюрьму в деоккупированном Волчанске (Харьковская область), где российские военные пытали гражданских. Россияне удерживали людей в бесчеловечных условиях.
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