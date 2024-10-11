Стало відомо, скільки газу видобула група "Нафтогаз" з початку 2024 року

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомляв, що НАК "Нафтогаз України" повинен забезпечити підготовку та стабільну роботу галузі протягом опалювального сезону. За його словами, газ залишається чи не єдиним надійним джерелом енергії в умовах війни. Тож, підприємства Групи продовжують нарощувати його видобуток.

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