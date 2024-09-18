"Нафтогаз" повинен забезпечити стабільну роботу галузі протягом опалювального сезону, - Чернишов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Презентував основні результати роботи та першочергові завдання групи "Нафтогаз" на засіданні комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП. Серед пріоритетів на найближчий час – забезпечити підготовку та стабільну роботу галузі протягом опалювального сезону", - зазначив Чернишов.

За його словами, газ залишається чи не єдиним надійним джерелом енергії в умовах війни. Тож, підприємства Групи продовжують нарощувати його видобуток.

"До того ж ми активно працюємо з регіонами напередодні зими й намагаємося ефективно у стислі терміни розв’язувати необхідні питання. З народними депутатами також обговорили здобутки компанії, зокрема фінансові та у впровадженні реформи корпоративного управління. Нашій команді вдалося вийти на суттєвий прибуток за ключовими бізнес-напрямами. Це дає змогу підтримувати державу в складні часи", - підкреслив він.