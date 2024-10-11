Стало известно, сколько газа добыла группа "Нафтогаз" с начала 2024 года

Напомним, ранее Чернышов сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" должен обеспечить подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона. По его словам, газ остается едва ли не единственным надежным источником энергии в условиях войны. Итак, предприятия Группы продолжают наращивать его добычу.

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