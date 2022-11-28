Стало відомо, скільки безвісти зниклих людей від початку вторгнення знайшла поліція

Від початку вторгнення поліцейським вдалося розшукати майже 30 тисяч осіб в Україні. Найбільше безвісти зниклих фіксують на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МВС України Альони Матвєєвої.

Від початку вторгнення правоохоронці отримали близько 48 тисяч повідомлень про зниклих безвісти людей. Наразі правоохоронцям вдалося виявити майже 30 тисяч людей за цими заявами. Зазначається, що мова йде лише про повідомлення, які були направлені Національній поліції.

"Інформація вноситься в ЄРДР і правоохоронці починають максимально збирати дані про людину: де зникла людина, чи це було при обстрілі, чи під час окупації", - заявила Матвєєва

Якщо заяву подає родич зниклого безвісти, робиться ДНК-експертиза, дані якої вносяться у відповідну базу даних. Найбільше людей, які зникли безвісти, фіксують в Донецькій та Луганській областях.