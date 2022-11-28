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Стало известно, сколько без вести пропавших людей с начала вторжения нашла полиция

Фото: Стало известно, сколько без вести пропавших людей с начала вторжения нашла полиция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала вторжения полицейским удалось разыскать около 30 тысяч человек в Украине. Больше всего без вести пропавших фиксируют на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МВД Украины Алены Матвеевой.

С начала вторжения правоохранители получили около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести людях. Правоохранителям удалось выявить почти 30 тысяч человек по этим заявлениям. Отмечается, что речь идет только о сообщениях, направленных Национальной полиции.

"Информация вносится в ЕРДР и правоохранители начинают максимально собирать данные о человеке: где исчез человек, будь то при обстреле или во время оккупации", - заявила Матвеева

Если заявление представляет родственник пропавшему без вести, делается ДНК-экспертиза, данные которой вносятся в соответствующую базу данных. Больше пропавших без вести людей фиксируют в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них было найдено в российском плену.

Недавно в Минобороны Украины рассказали, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести.

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