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В Міноборони розповіли, скільки людей в Україні вважаються безвісти зниклими

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Україна, Середа 02 листопада 2022 17:20
В Міноборони розповіли, скільки людей в Україні вважаються безвісти зниклими Фото: В Міноборони розповіли, скільки людей в Україні вважаються безвісти зниклими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні безвісти зниклими вважаються майже сім тисяч людей. Детальна інформація про цих людей може нашкодити майбутньому обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що перебуває в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує", - заявила Маляр.

Маляр додала, що фото людини у військовій формі може нашкодити особі, яка переховується на тимчасово окупованій території та шукає способи повернутися. Так само інформація може нашкодити або ускладнити переговорний процес, якщо людина перебуває в списках на обмін.

Заступник міністра оборони дала рекомендацію родичам безвісти зниклих. Треба звернутись до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки. Адреса координаційного штабу: Київ, вул.Спаська, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.

Нагадаємо, що в Україні через війну вважаються зниклими безвісти 248 дітей.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, навіщо росіяни вивозять дітей з України і що їх чекає в РФ після депортації.

В Україні дали рекомендації звільненим з полону військовим, їхнім родинам та ЗМІ.

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