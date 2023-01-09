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Стало відомо, скільки автомобілів із пробігом ввезли в Україну за минулий рік

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Київ, Понеділок 09 січня 2023 01:24
Стало відомо, скільки автомобілів із пробігом ввезли в Україну за минулий рік Фото: стало відомо, скільки автомобілів із пробігом ввезли до України за минулий рік (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

За минулий рік в Україну було імпортовано понад 417 тисяч транспортних засобів.з пробігом Найбільша частина припадає на легкові автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

Повідомляється, що після скасування пільги на безмитне ввезення автотранспорту в Україну з 1 липня по 31 грудня 2022 року в Україну ввезли 180 одиниць транспортних засобів.

Серед них:

  • легкові авто – 108 798 штук;
  • мотоциклів – 47 231 штук;
  • автобусів – 437 штук;
  • вантажівок – 8 226 штук;
  • причепів 15542 штук.

Загальна сума, на яку ввезли ці транспортні засоби, становить майже 1,8 млрд доларів. За даними Держприкордонслужби, за першу половину минулого року в Україну було ввезено 237 тисяч автомобілів із пробігом.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Україні було продано 39 тисяч нових автомобілів, що на 62% менше, ніж минулого року.

Також ми писали, що сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія.

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Автомобільний ринок Імпорт автомобілів
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