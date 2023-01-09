Стало відомо, скільки автомобілів із пробігом ввезли в Україну за минулий рік

Фото: стало відомо, скільки автомобілів із пробігом ввезли до України за минулий рік (freepik.com)

За минулий рік в Україну було імпортовано понад 417 тисяч транспортних засобів.з пробігом Найбільша частина припадає на легкові автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

Повідомляється, що після скасування пільги на безмитне ввезення автотранспорту в Україну з 1 липня по 31 грудня 2022 року в Україну ввезли 180 одиниць транспортних засобів. Серед них: легкові авто – 108 798 штук;

мотоциклів – 47 231 штук;

автобусів – 437 штук;

вантажівок – 8 226 штук;

причепів 15542 штук. Загальна сума, на яку ввезли ці транспортні засоби, становить майже 1,8 млрд доларів. За даними Держприкордонслужби, за першу половину минулого року в Україну було ввезено 237 тисяч автомобілів із пробігом.