Стало известно, сколько автомобилей с пробегом ввезли в Украину за прошлый год
За прошлый год в Украину было импортировано более 417 тысяч транспортных средств с пробегом. Наибольшая часть припадает на легковые автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.
Сообщается, что после отмены льготы на беспошлинный ввоз автотранспорта в Украину, с 1 июля по 31 декабря 2022 года в Украину ввезли 180 единиц транспортных средств.
Среди них:
- легковые авто - 108 798 штук;
- мотоциклов - 47 231 штук;
- автобусов – 437 штук;
- грузовиков - 8 226 штук;
- прицепов 15 542 штук.
Общая сумма на которую ввезли эти транспортные средства, составляет почти 1,8 млрд долларов. Согласно данным Госпогранслужбы, за первую половину прошлого года в Украину было ввезено 237 тысяч автомобилей с пробегом.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине было продано 39 тысяч новых автомобилей, что на 62% меньше, чем в прошлом году.
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