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Стало известно, сколько автомобилей с пробегом ввезли в Украину за прошлый год

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Киев, Понедельник 09 января 2023 01:24
Стало известно, сколько автомобилей с пробегом ввезли в Украину за прошлый год Фото: стало известно, сколько автомобилей с пробегом ввезли в Украину за прошлый год (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

За прошлый год в Украину было импортировано более 417 тысяч транспортных средств с пробегом. Наибольшая часть припадает на легковые автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

Сообщается, что после отмены льготы на беспошлинный ввоз автотранспорта в Украину, с 1 июля по 31 декабря 2022 года в Украину ввезли 180 единиц транспортных средств.

Среди них:

  • легковые авто - 108 798 штук;
  • мотоциклов - 47 231 штук;
  • автобусов – 437 штук;
  • грузовиков - 8 226 штук;
  • прицепов 15 542 штук.

Общая сумма на которую ввезли эти транспортные средства, составляет почти 1,8 млрд долларов. Согласно данным Госпогранслужбы, за первую половину прошлого года в Украину было ввезено 237 тысяч автомобилей с пробегом.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине было продано 39 тысяч новых автомобилей, что на 62% меньше, чем в прошлом году.

Также мы писали, что сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.

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