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Скільки нових автомобілів продано в Україні за 2022 рік: опубліковано статистику

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Київ, Субота 31 грудня 2022 18:57
Скільки нових автомобілів продано в Україні за 2022 рік: опубліковано статистику Фото: статистика продажів нових автомобілів в Україні за 2022 рік (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

2022 року в Україні було продано 39 тисяч нових автомобілів, що на 62% менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

У свою чергу, ринок нових легких комерційних автомобілів (LCV) досяг показника 4 тисяч штук і -69% порівняно з минулим роком.

Таким чином, сумарний ринок нових легкових та легких комерційних автомобілів за підсумками 2022 року становив 43 тисячі одиниць. На жаль, це найменший показник із 1998 року, коли ринок нових легкових автомобілів становив близько 30 тисяч штук.

Раніше ми писали, що сервісні центри МВС змінили порядок отримання та заміни посвідчення водія. Тепер немає різниці куди звернутися, щоб відновити документи, скласти іспити або обміняти права водія.

Також повідомлялося, що головний сервісний центр МВС України запустив сервіс "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу".

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Автомобільний ринок Продаж автомобілів
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