Стало відомо, що буде на місці знесеного храму біля Десятинної церкви

На місці демонтованого храму УПЦ (МП) біля фундаменту Десятинної церкви у Києві розпочнуть археологічні дослідження. Про це розповіли у Національному музеї історії України.

Метою є створення нових експозиційних об'єктів, повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву гендиректора музею Федора Андрощука під час брифінгу.

Самочинно зведений храм на території Національного музею історії України демонтували вночі 17 травня. Споруда була розташована в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Це ті землі, на яких виникла Русь і на яких виникли особливі знакові пам'ятки, і навколо яких формувалася історична пам'ять, яка потім була записана в літописах. І тому музей є закономірним продовжувачем і зберігачем цих традицій", - сказав Федір Андрощук.

За його словами, у музеї планують продовжувати археологічні дослідження на Старокиївській горі.

"Метою є створення нових експозиційних об'єктів, які могли б розказати гостям міста і іноземцям про історію нашої країни", – зазначив гендиректор музею.

Збір коштів на демонтаж самобуду – 772 тис. грн – українці закрили за 16 годин. Донати зробили понад 2000 людей. Підрядник, яку виконував роботи з демонтажу, вирішив передати ці кошти на ЗСУ.