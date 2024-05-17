Стало відомо, що буде на місці знесеного храму біля Десятинної церкви
На місці демонтованого храму УПЦ (МП) біля фундаменту Десятинної церкви у Києві розпочнуть археологічні дослідження. Про це розповіли у Національному музеї історії України.
Метою є створення нових експозиційних об'єктів, повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву гендиректора музею Федора Андрощука під час брифінгу.
Самочинно зведений храм на території Національного музею історії України демонтували вночі 17 травня. Споруда була розташована в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Це ті землі, на яких виникла Русь і на яких виникли особливі знакові пам'ятки, і навколо яких формувалася історична пам'ять, яка потім була записана в літописах. І тому музей є закономірним продовжувачем і зберігачем цих традицій", - сказав Федір Андрощук.
За його словами, у музеї планують продовжувати археологічні дослідження на Старокиївській горі.
"Метою є створення нових експозиційних об'єктів, які могли б розказати гостям міста і іноземцям про історію нашої країни", – зазначив гендиректор музею.
Збір коштів на демонтаж самобуду – 772 тис. грн – українці закрили за 16 годин. Донати зробили понад 2000 людей. Підрядник, яку виконував роботи з демонтажу, вирішив передати ці кошти на ЗСУ.
Нагадаємо, ми писали, що у Києві демонтували незаконний храм-маф УПЦ МП біля Десятинної церкви. Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 кв. м, тому й здобула назву "храм-МАФ".
Також наприкінці квітня цього року в центрі столиці розпочався демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу", яку раніше називали "Арка дружби народів".
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