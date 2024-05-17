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Стало известно, что будет на месте снесенного храма возле Десятинной церкви

Киев, Украина, Пятница 17 мая 2024 19:33
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Стало известно, что будет на месте снесенного храма возле Десятинной церкви Фото: Место демонтированного храма возле фундамента Десятинной церкви (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

На месте демонтированного храма УПЦ (МП) возле фундамента Десятинной церкви в Киеве начнут археологические исследования. Об этом рассказали в Национальном музее истории Украины.

Целью является создание новых экспозиционных объектов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора музея Федора Андрощука во время брифинга.

Самовольно возведенный храм на территории Национального музея истории Украины был демонтирован ночью 17 мая. Строение было расположено в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Это те земли, на которых возникла Русь и на которых возникли особые знаковые памятники, и вокруг которых формировалась историческая память, которая затем была записана в летописях. И поэтому музей является закономерным продолжателем и хранителем этих традиций", – сказал Федор Андрощук.

По его словам, в музее планируется продолжить археологические исследования на Старокиевской горе.

"Целью является создание новых экспозиционных объектов, которые могли бы рассказать гостям города и иностранцам об истории нашей страны", – отметил гендиректор музея.

Сбор средств на демонтаж самостроя – 772 тыс. грн – украинцы закрыли за 16 часов. Донаты сделали более 2000 человек. Подрядчик, выполнявший работы по демонтажу, решил передать эти средства на ВСУ.

Напомним, мы писали, что в Киеве демонтировали незаконный храм-маф УПЦ МП возле Десятинной церкви. Согласно документам, здание имело три киоска по 20 кв. м, поэтому и получило название "храм-МАФ".

Также в конце апреля этого года в центре столицы начался демонтаж композиции в честь Переяславского совета под аркой "Свободы украинского народа", которую ранее называли "Арка дружбы народов".

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