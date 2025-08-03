Стало відомо про першу жертву у Херсоні після удару РФ по мосту

У Корабельному районі Херсона тривають авіаудари з боку російських військ. Це вже третій день поспіль, коли місто перебуває під вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Місцева влада готує евакуацію: вже залучено 35 транспортних засобів, включно з каретами "швидкої допомоги" для транспортування людей з обмеженою мобільністю.

У прифронтовому мікрорайоні Корабел усе ще перебуває близько 1800 мешканців, зокрема 187 маломобільних людей та 31 дитина.

Напередодні було поранено одну людину. За попередніми даними, сьогодні внаслідок чергового удару загинув чоловік.

Удари по мосту у Херсоні

Авіаудари по Корабельному району Херсона тривають з початку серпня. У суботу, 2 числа, російські війська скинули авіабомби на міст у мікрорайоні Корабел. Це значно ускладнило логістику для цивільних, і влада закликала мешканців евакуюватися.

Наступного дня, 3 серпня, окупанти повторно вдарили по тому ж мосту, імовірно, керованими авіабомбами (КАБами). За словами начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, було пошкоджено дорожнє полотно. Рух мостом наразі обмежений, але все ще можливий.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що поки триває робота спеціальної комісії, точно встановити тип боєприпасу неможливо.

Водночас, за розвідданими, російські війська наразі не мають сил для спроби форсувати Дніпро або штурмувати місто з цього напрямку.