Стало известно о первой жертве в Херсоне после удара РФ по мосту

В Корабельном районе Херсона продолжаются авиаудары со стороны российских войск. Это уже третий день подряд, когда город находится под огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина .

Накануне был ранен один человек. По предварительным данным, сегодня в результате очередного удара погиб человек.

Отдельные удары пришлись по Островскому мосту - конструкция повреждена, но движение пока остается возможным.

В прифронтовом микрорайоне Корабел все еще находится около 1800 жителей, в том числе 187 маломобильных людей и 31 ребенок.

Местные власти готовят эвакуацию: уже привлечено 35 транспортных средств, включая кареты "скорой помощи" для транспортировки людей с ограниченной мобильностью.