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Стало відомо, куди росіяни могли перемістити авіацію після вибухів в Енгельсі

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Четвер 23 лютого 2023 11:06
Стало відомо, куди росіяни могли перемістити авіацію після вибухів в Енгельсі Фото: росіяни могли перемістити свою авіацію до Мурманської області після вибухів в Енгельсі (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Після вибухів на аеродромі "Енгельс-2" росіяни могли перекинути свої бомбардувальники до Мурманської області в аеропорт стратегічної авіації "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал програми "Схеми" у Telegram.

Після серії вибухів, що прогриміли в Енгельсі, більшість стратегічних бомбардувальників "зникла" з території аеродрому. Передбачається, що літаки могли бути перекинуті до Мурманської області, де схожої авіації побільшало.

Як зазначають журналісти, порівняно зі знімками за 7 жовтня 2022 року, стратегічних бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья" у лютому 2023-го загалом побільшало на 7 одиниць. Всього на аеродромі зараз знаходиться 11 літаків Ту-95, два - Ту-160 та два Іл-78.

При цьому на супутникових знімках видно, що станом на 7 жовтня на одній частині аеродрому перебували лише чотири Ту-95 і п'ять Ту-160, другій частині - два Ту-160.

Зазначається, що збільшення кількості бомбардувальників Ту-95 та присутність двох літаків-заправників Іл-78 може свідчити про активне використання аеродрому "Оленья" для майбутніх атак РФ територією України.

При цьому варто зауважити, що аеродром у Мурманській області розташований утричі далі від українського кордону, ніж "Енгельс-2" під Саратовом.

Також на супутникових знімках зафіксовано близько трьох десятків одиниць Ту-22, більшість із яких базуються у північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники знаходилися там і раніше, але тепер вони розосереджені аеродромом.

Стало відомо, куди росіяни могли перемістити авіацію після вибухів в Енгельсі

Нагадаємо, у грудні 2022 року на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєві" прогриміли вибухи. Внаслідок вибухів на аеродромі "Енгельс" пошкоджено як мінімум один стратегічний бомбардувальник Ту-95. Після інциденту росіяни вирішили перемістити частину авіації на інші аеродроми.

Ще кілька вибухів в Енгельсі було зафіксовано 26 грудня. Тоді в мережі писали, що внаслідок "атаки" на аеродромі є загиблі та пошкоджені літаки.

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