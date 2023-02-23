Стало відомо, куди росіяни могли перемістити авіацію після вибухів в Енгельсі

Після вибухів на аеродромі "Енгельс-2" росіяни могли перекинути свої бомбардувальники до Мурманської області в аеропорт стратегічної авіації "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал програми "Схеми" у Telegram .

Після серії вибухів, що прогриміли в Енгельсі, більшість стратегічних бомбардувальників "зникла" з території аеродрому. Передбачається, що літаки могли бути перекинуті до Мурманської області, де схожої авіації побільшало.

Як зазначають журналісти, порівняно зі знімками за 7 жовтня 2022 року, стратегічних бомбардувальників Ту-95 на аеродромі "Оленья" у лютому 2023-го загалом побільшало на 7 одиниць. Всього на аеродромі зараз знаходиться 11 літаків Ту-95, два - Ту-160 та два Іл-78.

При цьому на супутникових знімках видно, що станом на 7 жовтня на одній частині аеродрому перебували лише чотири Ту-95 і п'ять Ту-160, другій частині - два Ту-160.

Зазначається, що збільшення кількості бомбардувальників Ту-95 та присутність двох літаків-заправників Іл-78 може свідчити про активне використання аеродрому "Оленья" для майбутніх атак РФ територією України.

При цьому варто зауважити, що аеродром у Мурманській області розташований утричі далі від українського кордону, ніж "Енгельс-2" під Саратовом.

Також на супутникових знімках зафіксовано близько трьох десятків одиниць Ту-22, більшість із яких базуються у північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники знаходилися там і раніше, але тепер вони розосереджені аеродромом.