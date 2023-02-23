Стало известно, куда россияне могли переместить авиацию после взрывов в Энгельсе
После взрывов на аэродроме "Энгельс-2" россияне могли перебросить свои бомбардировщики в Мурманскую область в аэропорт стратегической авиации "Оленья".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал программы "Схемы" в Telegram.
После серии взрывов, прогремевших в Энгельсе, большая часть стратегических бомбардировщиков "исчезла" с территории аэродрома. Предполагается, что самолеты могли быть переброшены в Мурманскую область, где похожей авиации стало больше.
Как отмечают журналисты, по сравнению со снимками за 7 октября 2022 года, стратегических бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме "Оленья" в феврале 2023-го в целом стало больше на 7 единиц. Всего на аэродроме сейчас находится 11 самолетов Ту-95, два - Ту-160 и два Ил-78.
При этом на спутниковых снимках видно, что по состоянию на 7 октября на одной части аэродрома находились всего четыре Ту-95 и пять Ту-160, второй части - два Ту-160.
Отмечается, что увеличение количества бомбардировщиков Ту-95 и присутствие двух самолетов-заправщиков Ил-78 может свидетельствовать об активном использовании аэродрома "Оленья" для будущих атак РФ по территории Украины.
При этом стоит заметить, что аэродром в Мурманской области расположен в три раза дальше от украинской границы, чем "Энгельс-2" под Саратовом.
Также на спутниковых снимках зафиксировано около трех десятков единиц Ту-22, большинство из которых базируются в северо-западной части аэродрома. Эти бомбардировщики находились там и раньше, но теперь они рассредоточены по аэродрому.
Напомним, в декабре 2022 года на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилеве" прогремели взрывы. Вследствие взрывов на аэродроме "Энгельс" поврежден как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95. После инцидента россияне решили переместить часть авиации на другие аэродромы.
Еще несколько взрывов в Энгельсе было зафиксирвоано 26 декабря. Тогда в сети писали, что вследствие "атаки" на аэродроме есть погибшие и повреждены самолеты.
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