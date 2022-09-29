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Стало відомо, куди Росія кине мобілізованих солдатів

Фото: стало відомо, куди Росія кине мобілізованих солдатів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міноборони РФ заявили, що мобілізовані військові воюватимуть на тимчасово окупованих територіях України, а також увійдуть до "підрозділів резерву та посилення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Громадяни, призвані по мобілізації, розпочали бойове злагодження на полігонах у безпосередній близькості до районів виконання бойових завдань. Після проведення бойового злагодження, підрозділи, укомплектовані відмобілізованими громадянами, розпочнуть виконання завдань у складі підрозділів резерву та посилення", - заявили в Міністерстві оборони РФ.

Передбачається, що під підрозділами резерву та посилення маються на увазі відповідно нові сполуки та поповнення діючих, які зазнали серйозних втрат.

Сьогодні також повідомлялося, що росіяни мобілізували майже все чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Також у Генштабі ЗСУ заявили, що з початку оголошення мобілізації в Російській Федерації було призвано понад 100 тисяч жителів. Також українські військові впевнені, що оголошена цифра у 300 тисяч – не кінцева.

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Вторгнення Росії до УкраїниМобілізація в РосіїВійська РФ