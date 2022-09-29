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Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків в ОРДЛО, - розвідка

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 16:50
Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків в ОРДЛО, - розвідка Фото: Росіяни мобілізували майже всіх чоловіків в ОРДЛО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни мобілізували майже все чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"За нашою оцінкою, після анексії росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, там теж оголосять мобілізацію", - заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

У розвідці повідомляють, що завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство. Також Скібіцький розповів про можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України.

"Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі", - заявили в ГУР.

Україна потребує не лише зенітні, а й протиракетні системи, аби протидіяти таким викликам.

Нагадаємо, що раніше окупанти почали мобілізацію на захоплених територіях, щоб прорватися в Бахмут.

Також, окупанти хочуть "мобілізувати" ще 8 тисяч мешканців ОРЛО.

Раніше у так званій "ДНР", судячи з усього, почалася нова хвиля мобілізації. Усіх чоловіків, які не мають обласної прописки, розвертають на виїзді з Донецька.

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