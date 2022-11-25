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Чорногорія підтримує бажання України вступити до НАТО

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П'ятниця 25 листопада 2022 14:33
Чорногорія підтримує бажання України вступити до НАТО Фото: Чорногорія підтримує бажання України вступити до НАТО (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся з міністром МВС Чорногорії Філіпом Аджичем. Останній підтвердив підтримку його країни щодо бажання України стати членом НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч з вами. Наша країна є добрим другом вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не тільки на Балканах, а і в Альянсі та Європі", - заявив Аджич.

Під час зустрічі сторони також порушили питання щодо надання Україні подальшої підтримки у боротьбі з Росією, а також реалізацію двосторонніх проєктів в оборонній сфері.

Резніков, зі свого боку. висловив вдячність Чорногорії за всебічну підтримку та допомогу з відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС й Альянсу.

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