Чорногорія підтримує бажання України вступити до НАТО

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч з вами. Наша країна є добрим другом вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не тільки на Балканах, а і в Альянсі та Європі", - заявив Аджич.

Під час зустрічі сторони також порушили питання щодо надання Україні подальшої підтримки у боротьбі з Росією, а також реалізацію двосторонніх проєктів в оборонній сфері.

Резніков, зі свого боку. висловив вдячність Чорногорії за всебічну підтримку та допомогу з відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України.