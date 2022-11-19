Стало відомо, яку частину енергетичної інфраструктури України знищено

Внаслідок ударів російських окупантів було знищено приблизно десяту частину енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що визначити точну частину пошкодженого та знищеного обладнання поки що складно через те, що для цього немає бази.
"Якщо говорити про обсяг обладнання, яке знаходиться на підконтрольних Україні територіях і яке використовувалося для чинного рівня споживання, то я думаю, що тут плюс-мінус потрібно говорити про пошкодження на рівні 40-50%, про знищення - можна говорити про 10% , можливо, до 10%", - зазначив Сахарук.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що майже половину енергетичної системи України виведено з ладу через постійні ракетні обстріли російських окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.