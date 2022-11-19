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Стало известно, какая часть энергетической инфраструктуры Украины уничтожена

Фото: названа уничтоженная часть энергетической инфраструктуры Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате ударов российских оккупантов была уничтожена примерно десятая часть энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

Он отметил, что определить точную часть поврежденного и уничтоженного оборудования пока сложно из-за того, что для этого нет базы.

"Если говорить об объеме оборудования, которое находится на подконтрольных Украине территориях, и которое использовалось для действующего уровня потребления, то я думаю, что тут плюс-минус нужно говорить про повреждение на уровне 40-50%, про уничтожение - можно говорить про 10%, возможно до 10%", - отметил Сахарук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов.

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