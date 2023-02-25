Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 25 лютого

В Україні у суботу, 25 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях, - вказали у компанії.
Однак зазначили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.
"Через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень", - додали у ДТЕК.
Нагадаємо, низка прифронтових і прикордонних районів знеструмлені через пошкодження мереж.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що енергетики та влада змогли досягти хороших результатів зі світлом.
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