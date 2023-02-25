Стало известно, какой будет ситуация со светом 25 февраля

В Украине в субботу, 25 февраля, на потребление электроэнергии ограничения не предоставляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях", - отметили в компании.
Однако отметили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.
"Через сетевые ограничения в Одессе и Одесскому району будут действовать графики стабилизационных отключений", - добавили в ДТЭК.
Напомним, ряд прифронтовых и приграничных районов обесточены из-за повреждений сетей.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что энергетики и власть смогли добиться хороших результатов со светом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.