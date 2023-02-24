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Деякі прифронтові і прикордонні райони знеструмлені, а в Херсоні немає опалення, - "Укренерго"

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П'ятниця 24 лютого 2023 11:48
Деякі прифронтові і прикордонні райони знеструмлені, а в Херсоні немає опалення, - "Укренерго" Фото: деякі прифронтові і прикордонні райони знеструмлені, а в Херсоні немає опалення (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Низка прифронтових та прикордонних районів знеструмлені через пошкодження мереж. До того ж, у Херсоні відсутнє опалення через російські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Ліміти споживання до областей не доводились, але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

У зв'язку з пошкодженням мереж операторів системи розподілу, що спричинені російськими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. У Херсоні через обстріли та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

В Одесі досі діють мережеві обмеження, що викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

РБК-Україна повідомляло, що у Херсоні виникла критична ситуація з опаленням через обстріли.

До того ж, стратегія Росії із знеструмлення України не досягла успіху завдяки енергетикам та ППО.

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