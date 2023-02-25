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Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 25 лютого

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Субота 25 лютого 2023 00:46
Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 25 лютого Фото: Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 25 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Україні у суботу, 25 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях, - вказали у компанії.

Однак зазначили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

"Через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень", - додали у ДТЕК.

Нагадаємо, низка прифронтових і прикордонних районів знеструмлені через пошкодження мереж.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що енергетики та влада змогли досягти хороших результатів зі світлом.

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Укренерго Електроенергія
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