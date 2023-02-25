Фото: Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 25 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні у суботу, 25 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.