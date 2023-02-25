Фото: Стало известно, какой будет ситуация со светом 25 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине в субботу, 25 февраля, на потребление электроэнергии ограничения не предоставляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.