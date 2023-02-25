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Стало известно, какой будет ситуация со светом 25 февраля

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Суббота 25 февраля 2023 00:46
Стало известно, какой будет ситуация со светом 25 февраля Фото: Стало известно, какой будет ситуация со светом 25 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Украине в субботу, 25 февраля, на потребление электроэнергии ограничения не предоставляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях", - отметили в компании.

Однако отметили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

"Через сетевые ограничения в Одессе и Одесскому району будут действовать графики стабилизационных отключений", - добавили в ДТЭК.

Напомним, ряд прифронтовых и приграничных районов обесточены из-за повреждений сетей.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что энергетики и власть смогли добиться хороших результатов со светом.

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Укрэнерго Электроэнергия
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