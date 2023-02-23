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Стало известно, кому не повысят пенсию весной

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Четверг 23 февраля 2023 16:03
Стало известно, кому не повысят пенсию весной Фото: первый заместитель министра соцполитики Дария Марчак (prozorro sale)
Автор: Елизавета Драбкина

Индексация пенсий в Украине с 1 марта 2023 коснется не всех категорий пенсионеров. Людям, чьи пенсии превышают максимально установленный законом выплаты, их повышать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра соцполитики Дарью Марчак в эфире телемарафона.

"Мы покрываем индексацией почти все категории лиц. Не будет производиться индексация для тех, у кого пенсии уже превышают максимальный размер, установленный законодательством", - сказала она.

По словам Марчак, для индексации готово все, кроме постановления правительства.

Отметим, что максимальная пенсия на 2023 год составляет 20 930 гривен.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявляли, что индексация коснется всех категорий пенсионеров.

При этом индексация пенсий в первую очередь направлена на людей с низкими пенсионными выплатами.

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