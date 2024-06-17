Стало відомо, коли завтра діятимуть графіки відключення світла
В Україні відключати світло за графіками завтра, 18 червня, будуть протягом усієї доби через дефіцит в енергосистемі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook і "Укренерго" в Telegram.
"Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби", - написав Коваленко.
При цьому він додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася. Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня - 52 години 45 хвилин.
"Це, звичайно, більше пов'язано з наявністю вільної генерації (минулого тижня працював атомний енергоблок, що вийшов з ремонту), але вірю, що тенденція справедливого розподілу збережеться і надалі", - пояснив Коваленко.
Оновлено 18:35
В "Укренерго" підтвердили, що графіки відключення світла 18 червня діятимуть з 00:00 до 24:00.
"Причина - зростання споживання через потепління та робочі дні", - уточнили в компанії.
Там додали, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Що передувало
Нагадаємо, що в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причина - удари російських окупантів по ТЕС та ГЕС.
Зокрема, сьогодні, 17 червня, графіки відключення світла по Україні діють з 08:00 до 24:00.
При цьому, як заявляв Коваленко, взимку світло можуть включати на 6-7 годин на день.
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