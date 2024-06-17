ua en ru
Пн, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, коли завтра діятимуть графіки відключення світла

Україна, Понеділок 17 червня 2024 18:33
UA EN RU
Стало відомо, коли завтра діятимуть графіки відключення світла Ілюстративне фото: в Україні весь день діятимуть графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні відключати світло за графіками завтра, 18 червня, будуть протягом усієї доби через дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook і "Укренерго" в Telegram.

"Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби", - написав Коваленко.

При цьому він додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася. Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня - 52 години 45 хвилин.

"Це, звичайно, більше пов'язано з наявністю вільної генерації (минулого тижня працював атомний енергоблок, що вийшов з ремонту), але вірю, що тенденція справедливого розподілу збережеться і надалі", - пояснив Коваленко.

Оновлено 18:35

В "Укренерго" підтвердили, що графіки відключення світла 18 червня діятимуть з 00:00 до 24:00.

"Причина - зростання споживання через потепління та робочі дні", - уточнили в компанії.

Там додали, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Що передувало

Нагадаємо, що в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причина - удари російських окупантів по ТЕС та ГЕС.

Зокрема, сьогодні, 17 червня, графіки відключення світла по Україні діють з 08:00 до 24:00.

При цьому, як заявляв Коваленко, взимку світло можуть включати на 6-7 годин на день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
YASNO Електроенергія Вимкнення світла Графік відключення світла
NEWS
Олещук показав бойову роботу українських льотчиків по ворожих цілях (відео)
Олещук показав бойову роботу українських льотчиків по ворожих цілях (відео)
DAILY
Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадри в дефіциті. Як виживають ресторани і готелі під час війни та що їх чекає далі