Стало известно, когда завтра будут действовать графики отключения света
В Украине отключать свет по графикам завтра, 18 июня, будут в течение всех суток из-за дефицита в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook и "Укрэнерго" в Telegram.
"Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение всех суток", - написал Коваленко.
При этом он добавил, что ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась. В частности, на прошлой неделе в Киеве в рамках стабилизационных отключений света не было 12 часов 20 минут, а на позапрошлой неделе - 52 часа 45 минут.
"Это, конечно, больше связано с наличием свободной генерации (на прошлой неделе работал вышедший из ремонта атомный энергоблок), но верю, что тенденция справедливого распределения сохранится и в дальнейшем", - объяснил Коваленко.
Обновлено 18:35
В "Укрэнерго" подтвердили, что графики отключений света 18 июня будут действовать с 00:00 до 24:00.
"Причина - рост потребления из-за потепления и рабочих дней", - уточнили в компании.
Там добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Что предшествовало
Напомним, в Украине практически ежедневно действуют графики отключений света. Это связано с тем, что генерации недостаточно для покрытия потребления. Причина - удары российских оккупантов по ТЭС и ГЭС.
В частности, сегодня, 17 июня, графики отключений света по Украине действуют с 08:00 до 24:00.
При этом, как заявлял сегодня Коваленко, зимой свет могут включать на 6-7 часов в день.
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