ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, когда завтра будут действовать графики отключения света

Украина, Понедельник 17 июня 2024 18:33
UA EN RU
Стало известно, когда завтра будут действовать графики отключения света Иллюстративное фото: в Украине весь день будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине отключать свет по графикам завтра, 18 июня, будут в течение всех суток из-за дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook и "Укрэнерго" в Telegram.

"Есть достаточно серьезный дефицит на этой неделе. Завтра графики будут действовать в течение всех суток", - написал Коваленко.

При этом он добавил, что ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась. В частности, на прошлой неделе в Киеве в рамках стабилизационных отключений света не было 12 часов 20 минут, а на позапрошлой неделе - 52 часа 45 минут.

"Это, конечно, больше связано с наличием свободной генерации (на прошлой неделе работал вышедший из ремонта атомный энергоблок), но верю, что тенденция справедливого распределения сохранится и в дальнейшем", - объяснил Коваленко.

Обновлено 18:35

В "Укрэнерго" подтвердили, что графики отключений света 18 июня будут действовать с 00:00 до 24:00.

"Причина - рост потребления из-за потепления и рабочих дней", - уточнили в компании.

Там добавили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Что предшествовало

Напомним, в Украине практически ежедневно действуют графики отключений света. Это связано с тем, что генерации недостаточно для покрытия потребления. Причина - удары российских оккупантов по ТЭС и ГЭС.

В частности, сегодня, 17 июня, графики отключений света по Украине действуют с 08:00 до 24:00.

При этом, как заявлял сегодня Коваленко, зимой свет могут включать на 6-7 часов в день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
YASNO Электроэнергия Отключение света График отключения света
NEWS
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше