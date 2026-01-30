Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Засідання "Рамштайну"

Нагадаємо, Контактна група з питань оборони України об’єднує понад 50 країн-партнерів і координує військову допомогу Україні для протидії російській агресії.

Формат отримав назву від німецької авіабази Рамштайн, де відбулися перші засідання після початку повномасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року.

Після зміни влади у США лідерство у форматі "Рамштайн" перейшло до Великої Британії та Німеччини.

Попереднє, вже 32-ге, засідання "Рамштайну", відбулося 16 грудня 2025 року у форматі відеозв’язку."

Після зустрічі колишній міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році. 15 країн взяли конкретні зобов'язання.

Зокрема, партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України.

Нещодавно глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, що Україна працює над тим, щоби засідання "Рамштайну" проводились в новій логіці. За її словами, це необхідно для чіткого розуміння, хто і які саме внески збирається робити.

Попри лідерство в цій групі Британії та Німеччини, в якийсь момент виникла потреба "більш активної, щоденної роботи, координації та підтримки", зокрема й організаційної.

Додамо, нещодавно Україна скликала засідання енергетичного "Рамштайну" на тлі складної ситуації з електроенергією через російські удари та сильне похолодання.