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Стало известно, когда Украина и Израиль обсудят запрос на поставку ПВО

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Вторник 18 октября 2022 18:50
Стало известно, когда Украина и Израиль обсудят запрос на поставку ПВО Фото: стало известно, когда Украина и Израиль обсудят запрос на поставку ПВО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Израиля Яир Лапид обсудят запрос Украины на поставку по Израилю систем ПВО 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

При этом высокопоставленный сотрудник Службы безопасности, имя которого не называется, сомневается, что разговор Кулебы и Лапида изменит позицию Иерусалима.

Так, Израиль сопротивлялся предоставлению Киеву оборонительного или наступательного оружия, пытаясь защитить свои деликатные отношения с Москвой.

Напомним, сегодня Кулеба заявил, что Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО.

До этого министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай говорил, что пора оказать Украине такую военную помощь, как США и НАТО, особенно на фоне информации о передаче Ираном ракет класса "земля-земля" России.

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