Стало відомо, коли розпочнуть будувати національне військове кладовище у Києві

Будівництво національного військового меморіального кладовища у Києві планують розпочати навесні 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра у справах ветеранів України Олександра Порхуна в ефірі телемарафону.
"Невеликі ескізи та начерки є. Ми плануємо зробити його на кшталт Арлінгтонського кладовища (у передмісті Вашингтона, США - ред). Усі нормативно-правові акти ухвалені Кабінетом міністрів щодо одноманітності поховань, одноманітності надгробних табличок", - заявив Порхун.
Заступник міністра пояснив, що буде оголошено архітектурний конкурс, після чого план-проєкт меморіального кладовища, який переможе, опублікують.
Порхун зазначив, що детального кошторису поки немає, його напишуть після вибору проєкту. Поки що на передпроєктну документацію та на перші кроки в бюджеті закладено 32 мільйони гривень.
Національне військове меморіальне кладовище планували розмістити на території урочища "Лиса Гора" в Києві.
Нагадаємо, що у вівторок, 04 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища в Україні.
Наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.
Вже у вересні у Пентагоні заявили, що за шість місяців повномасштабної війни Росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими.
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