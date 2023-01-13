Стало известно, когда начнут строить национальное военное кладбище в Киеве

"Небольшие эскизы и наброски есть. Мы планируем сделать его вроде Арлингтонского кладбища (в пригороде Вашингтона, США – ред). Все нормативно-правовые акты приняты Кабинетом министров относительно единообразия захоронений, единообразия надгробных табличек", - заявил Порхун.

Замминистра пояснил, что будет объявлен архитектурный конкурс, после чего план-проект победившего мемориального кладбища опубликуют.

Порхун отметил, что детальной сметы пока нет, ее напишут после выбора проекта. Пока что на предпроектную документацию и первые шаги в бюджете заложено 32 миллиона гривен.

Национальное военное мемориальное кладбище планировалось разместить на территории урочища "Лысая Гора" в Киеве.